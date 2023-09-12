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12 Eylül 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 11:23:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alınacak.

Müfettiş yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görev yürütecek.

Adaylar, sınav için 15 Eylül'e kadar Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum halinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak. Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı müfettiş yardımcısı istihdam
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