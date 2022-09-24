Bakan Varank: Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük

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24 Eylül 2022 Cumartesi 16:40:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 16:40:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük, milli geliri arttırdık. İnşallah dünyadaki türbülansı da atlatacağız, sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rotada tutacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , 20 yılda Türkiye'de büyük bir devrim yaptıklarını belirterek, "Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük, milli geliri arttırdık. İnşallah dünyadaki türbülansı da atlatacağız, sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rotada tutacağız." dedi.

Bakan Varank, Nizip ilçesinde tamamlanan 5 megavatlık Hancağız Güneş Enerji Santrali açılış töreninde, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz demeden büyük bir çaba verdiklerini söyledi.

Gaziantep'in büyük bir potansiyeli olduğunu, buraya yapılan her yatırımın misliyle katma değer olarak Türkiye ekonomisine katkı sağladığını bildiklerini aktaran Varank, her fırsatta kente gelerek yapılan çalışmaların açılışlarını ve yapılacak projelerle ilgili istişareler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Halka hizmet hakka hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

Burası çok bereketli topraklara sahip, bu bölgeler sadece Türkiye'yi değil dünyayı besleyecek potansiyele, kapasiteye sahip. Ama burada çiftçilerimizin neye ihtiyacı vardı, sulamayla ilgili sıkıntıları vardı. Burada pompaj istasyonlarının enerji maliyetleriyle ilgili çiftçilerimizin sıkıntıları vardı, biz belediye başkanımız, bakanımız, milletvekillerimiz, valimizle bir araya geldik. Dedik ki nasıl bir proje yaparız da sulamayı burada arttırıp, verimi rekolteyi arttırabiliriz. İşte bu güneş santrali projesi böyle tasarlandı, hayata geçirildi. Biz Bakanlık olarak buraya 30 milyon lira katkı sağladık. Burada kurduğumuz santralle biz sulama maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık elektrik faturası inşallah bu bölgeye gelmeyecek. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Biraz önce Hazine ve Maliye Bakanımızı aradık inşallah P2, P3 ile ilgili de biz çalışmalarımızı yapacağız. Buradaki 5 megavatlık santrali 15 megavata çıkarmak için desteğimizi vereceğiz. Sulama kanalıyla ilgili maliyetlerde Hazine ve Maliye Bakanımızdan destek alacağız ve inşallah buradaki bütün Barak Ovası'nı tamamen sulanabilir hale getireceğiz. Rekolteyi arttıracağız, çiftçimiz daha çok kazanacak, ülkemiz daha çok kazanacak.

Varank, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktararak, "İnşallah kuracağımız elektrik santraliyle buradaki elektrik maliyetlerini tamamen ortadan kaldıracağız, sulama kanallarıyla burayı sulanabilir hale getireceğiz. Biz enerjiyi vereceğiz, siz rekolteyi vereceksiniz ve inşallah buraları çok daha hızlı bir şekilde kalkındıracağız. Bu işleri nasıl yapabiliyoruz? 20 yıldır vatandaşımız, hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik durduğu için biz bu işleri yapabiliyoruz. 20 yıldır Türkiye'nin hangi alt yapıya ihtiyacı varsa oralara yatırımı değerli hemşerilerimiz bizim arkamızda durduğu için yapabiliyoruz. Evet biz enerjiyi vereceğiz ama 2023 seçimlerinde de sizin bize vereceğiniz enerjiye bizim ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki 2023 dönemecinde Nizipli hemşerilerimiz bize o enerjiyi verecek." diye konuştu.

"DAHA MÜREFFEH, AYDINLIK TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki "Burada bize büyükşehir belediyesini verin, bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz" sözlerini hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Siz inandınız mı buna? Şuan da Aydın, İzmir, Adana'da büyükşehir belediyeleri kimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Oralarda çiftçi yok mu? Var. Bedava elektrik veriyor mu vermiyor, neden? Çünkü onların öyle bir kabiliyeti yok, bunları becerme kabiliyeti yok. O kabiliyet, o tecrübe, o adanmışlık kimde var, Recep Tayyip Erdoğan'da var. Allah'ın izniyle biz nasıl 20 yılda bu ülkede büyük bir devrim yaptık, Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük, milli geliri arttırdık. İnşallah dünyadaki türbülansı da atlatacağız, sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rotada tutacağız. Ve 2023 sonrasında çok daha müreffeh, aydınlık Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Asya ve New York'daki temaslarında liderlerle bir araya geldiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanını ziyarete gelen Avrupalıların tek gündem maddesinin enerji krizi olduğunu ve Türkiye ile ortak çalışma yapmak istediklerini ilettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelendirilmesi için oluşturulabilecek barış masası denildiğinde dünyanın aklına Türkiye geldiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

Tahıl krizinde arabulucu kim olabilir' diye sorduklarında dünyanın aklına kim geliyor, Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Biz bu gücü nasıl elde ettik, işte 20 yılda verdiğimiz mücadele sayesinde, her alanda yaptığımız yatırımlar sayesinde. Tarımda da sanayi de de ulaşımda da savunma sanayinde yaptığımız yatırımlar sayesinde elde ettik. 2023 önemli bir dönemeç. Türkiye'nin ikinci yüzyılında Türkiye'nin rotası tam bağımsız olmak mı olacak, Türkiye kendi ayakları üzerinde kendi kendine yetebilen bir ülkemi olacak yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın ağzına bakan bir ülke olarak devam mı edecek. İşte biz 2023 yılında aslında bunun kararını vereceğiz. Allah'ın izniyle biz hemşerilerimize aziz milletimize güveniyoruz, onlar doğru kararı verecek, o enerjiyi bize verecek, biz de bu enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmenin derdinde hep beraber olalım. Allah'ın izniyle bizim başaramayacağımız hiçbir şey olmaz.

Gaziantep Valisi Davut Gül, bölgenin çok verimli tarım arazilerine sahip olduğunu söyledi.

Tarımda sulamanın önemine değinen Gül, "Burada 101 bin dekar arazi var ama bu arazinin enerji fiyatlarından dolayı tamamı sulanmıyordu. Yaklaşık 18 bin dekar alan sulanıyordu. Yapılan bu proje ile 101 bin dekar alanın sulama problemi ortadan kalktı." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin sanayi ve tarım şehri olduğunu dile getirerek "Her şey topraktan başlıyor. Bereketli hilalin ortasındayız. Son 20 yıldır yapılan proje verilen destekler sayesinde toprakların verimi artıyor. Çiftçi mutluysa bizde mutluyuz." ifadesini kullandı.

Programa, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Etiketler : türkiye ekonomisi tahıl krizi mustafa varank
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