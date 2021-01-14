Bakan Varank, FOX TV'nin yalanını ortaya çıkardı!

FOX televizyonunun “gerçekleri eğip bükerek vatandaşların aklını bulandırma peşinde” olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Yalan habercilikte ihtisas yapmış bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin!” diyerek birçok istatistik yayımladı.



FOX televizyonunun “Madem sanayide üretim artıyor, peki elektrik tüketimi nasıl düşüyor?” haberine resmî sosyal medya hesabından yanıt veren Varank, “Pandemiye rağmen Türkiye’nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte.” sözlerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki elektrik tüketiminin pandemi öncesinin de üzerine çıktığını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şunları kaydetti:

“Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek!”

OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde.



Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte.



Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor.



Türkiye���� üreterek büyümeye devam edecek! pic.twitter.com/P4RQPjuj43 — Mustafa Varank (@varank) January 14, 2021

İşte Varank'ın paylaştığı istatistikler:

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