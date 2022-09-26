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26 Eylül 2022 Pazartesi 10:51:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:51:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ahmet Davutoğlu'nun, siyasi hayatının en büyük mücadelesi, ''Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum, bu bakanlar kurulu olmasın''dır.

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulunarak, “Ahmet Davutoğlu'nun, siyasi hayatının en büyük mücadelesi, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum, bu bakanlar kurulu olmasın'dır. Bir fotoğraf vardır belki dikkat etmişsinizdir. Kendisini bakanlardan ayırmak için biraz yana kaymıştı” ifadelerine yer verdi.

"Ahmet Davutoğlu'nun, siyasi hayatının en büyük mücadelesi, 'Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum, bu bakanlar kurulu olmasın'dır. Bir fotoğraf vardır belki dikkat etmişsinizdir. Kendisini bakanlardan ayırmak için biraz yana kaymıştı"

6'lı masada geçmişte bizimle siyaset yapmış olan insanlar oturduğu için tartışmaların hangi siyasetçiden kaynaklı olduğunu görebiliyorum. 6'lı masa ilk kurulduğu günlerde kim nerede oturacak tartışmaları vardı. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu'dur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkalığına davet etti. O davette Ahmet Davutoğlu, siyasi hayatının en büyük mücadelesini, ''Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum, bu bakanlar kurulu olmasın''dır. Bir fotoğraf vardır belki dikkat etmişsinizdir. Kendisini bakanlardan ayırmak için biraz yana kaymıştı. Protokolün oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu'ndan kaynaklıdır. Büyük ihtimalle 6'lı masanın kavgalarının müsebbibidir.

"(6'lı Masa) Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Biz hiçbir zaman rakibimizin ne yapacağıyla ilgilenmedik. Biz ne yapacağız, nasıl yapacağız? Nasıl bir Türkiye inşa edeceğiz buna odaklanıyoruz. Bundan önce de hep buna odaklandık''

6'lı Masa ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Biz hiçbir zaman rakibimizin ne yapacağıyla ilgilenmedik. Biz ne yapacağız, nasıl yapacağız? Parti programımızı, seçim beyannamemizi nasıl oluşturacağız? 2023 seçimlerinden sonra nasıl bir Türkiye inşa edeceğiz buna odaklanıyoruz. Bundan önce de hep buna odaklandık. Dolayısıyla 6'lı masanın adayının kim olacağı kendilerini ilgilendirir. Görünen o ki Kılıçdaroğlu bu işi çok istiyor. Bunun ile ilgili hamlelerini yapıyor. Bir genel başkanın kürsüye çıkıp benimle misiniz değil misiniz diye ilan etmesi aciziyettir. Demek ki kendi partisini bile ikna edememiş bir genel başkan 6'lı masadan çıkmaya çalışıyor demektir. Bu da işlerinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. 6 tane rakip olması gereken partinin bir araya gelerek bir işi başaracaklarını biz düşünmüyoruz. Hangi adayı gösterirse göstersin Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 seçimlerinde büyük bir zafer ile çıkacak. 6'lı masanın tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl cumhurbaşkanı yapmayız. Böyle bir anlayışın siyasette başarılı olması mümkün değildir.

Etiketler : Ahmet Davutoğlu bakanlar 6'lı Masa
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