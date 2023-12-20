VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya ve Mısır, Gazze'de acil ateşkes çağrısını tekrarladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hollanda'da binler Gazze için buluştu: 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de temaslarını sürdürüyor
Çin'de depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 131'e çıktı
20 Aralık 2023 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 18:32:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de temaslarını sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'de temaslarda bulundu.

Bakan Kacır, ziyaretinin ilk durağı başkent Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile görüştü.

Kacır, Pekin'in ardından Şanghay, Cınciang, Vuhu, Lingang, Ningbo, Şıncın ve Guangcou şehirlerinde sanayi tesislerini ziyaret edecek, Çinli şirketlerin yöneticileri ve yetkililerle bir araya gelecek.

Çin'deki programında elektrikli araç ve batarya üretimine öncelik veren Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un proje ortağı Farasis Energy'nin Çin'in Ciangsu eyaletinin Cınciang şehrindeki elektrikli araç batarya üretim tesisini ziyaret edecek.

Kacır, ayrıca Çin'in kamuya ait önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulunacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, iletişim, bulut bilişim ve otomotiv alanlarında geliştirdiği yeni teknolojileri sergilediği kampüsü ziyaret edecek olan Kacır, şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Etiketler : Mehmet Fatih Kacır ÇİN TEMAS
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX