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"7 Ekim'de ben 'Müslümanlar' diye ayağa kalktığımda beni engellediler"
15 Nisan 2024 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 12:08:00

Sanatçı Selim Gülgören: 7 Ekim'de ben 'Müslümanlar' diye ayağa kalktığımda beni engellediler

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan sanatçı Selim Gülgören, "'7 Ekim'de ben “Müslümanlar” diye ayağa kalktığımda ‘kafayı yemiş bu ya' deyip beni engellediler. O zaman Allah'tan başka dost ve arkadaşımın olmadığını gördüm." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan sanatçı Selim Gülgören açıklamalarda bulunarak, "'7 Ekim'de ben "Müslümanlar" diye ayağa kalktığımda 'kafayı yemiş bu ya' deyip beni engellediler. O zaman Allah'tan başka dost ve arkadaşımın olmadığını gördüm." ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Selim Gülgören'in açıklamalarından öne çıkanlar...

''7 Ekim'de ben "Müslümanlar" diye ayağa kalktığımda 'kafayı yemiş bu ya' deyip beni engellediler. O zaman Allah'tan başka dost ve arkadaşımın olmadığını gördüm''

''Bir gece yalnız kaldım. Odada istemsiz bir şekilde ağlamaya başladım. Herhangi bir olay yok ama çok kötü durumdaydım. Uyuyayım dedim. O gece yattım ve sabaha kadar birileri başımda dua okudu. Ölüyorum dedim. Alkol kullanmıyorum öyle bir an değildi. Toplu bir şekilde başımdalardı. Bilmediğim dualar okundu. Kalktığımda duaları ezberlemiştim. Duaları yazmaya başladım. Namaz nasıl kılınıyor, nasıl bir şey dedim. Odada tek başımaydım ve internetten açtım. Benim Allah yolunda ilerlemem gerekiyor dedim. O gün Allah için bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Allah'tan uzaklaşan kardeşlerimi yakınlaştırmam gerektiğini fark ettim. Arkadaşlarım benimle alay ettiler. Dansçılarla çektiğim kliplerimi gönderdiler. Hiçbiri yanımda durmadı. 7 Ekim'de ben "Müslümanlar" diye ayağa kalktığımda 'kafayı yemiş bu ya' deyip beni engellediler. O zaman Allah'tan başka dost ve arkadaşımın olmadığını gördüm.''

'' İçimde biriktirdiğim o kadar çok şey var ki, o kadar çok doluyum ki. (Gazze) Allah bence bizden çok daha fazla şeyler istiyor. Ama biz hiçbir şekilde yapmıyoruz''

''Gazze'de ki gazeteci bir kaç arkadaşımızla orada yaşayan radyo ve televizyon ile çok ilgili olan sürekli bir grup kurduk. Bana gelen yardımların videolarını gönderiyorlar. İçimde sakladığım basına bile yansımayan şeyler var. En çok üzüldüğüm küçücük masum bebekler. İsrail, Şifa Hastanesi'nde yüzlerce çocuk ve bebeğin ölümünü ertesi gün dans ederken videoya çekerek sosyal medyaya koydu. İçimde biriktirdiğim o kadar çok şey var ki, o kadar çok doluyum ki. (Gazze) Allah bence bizden çok daha fazla şeyler istiyor. Ama biz hiçbir şey yapmıyoruz. Insanlari asıyorlar amah ala 'Burası laik ülke, buranın dini yok, özgür ülkeyiz' diyerek saçma sapan işler peşindeler. Her şeyimiz var, elimiz ayağımız tutuyor. Orada bir savaş yok. Katliam var. Her türlü hukuksuz eylemi yapıyorlar. ''

Etiketler : sanatçı selim gülgören müslüman 24 tv arafta sorular esra elönü
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