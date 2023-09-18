"Zeki Müren 1960'dan sonra sahne şovu eylemleri ülke açısından tehlikeli olmaya başladı"

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Sanatçı Özdemir Erdoğan açıklamalarda bulunarak, "Zeki Müren'in 1960'dan sonra sahne şovu ve eylemleri ülke açısından tehlikeli olmaya başladı'' ifadelerine yer verdi.

1952-1960 yıllar arası Zeki Müren, halk tarafından beğenilen, güzel sesi olan ve Türk Sanat Müziği'nin güzel bir sanatçısıydı. 1960'dan sonra sahne şovu ve eylemleri ülke açısından tehlikeli olmaya başladı.

Yaklaşık otuz sene evvel bir programda benim Zeki Müren iile ilgili konuşmalarım karşısında bir klip oluşturulmuş. 1952-1960 yıllar arası Zeki Müren, halk tarafından beğenilen, güzel sesi olan ve Türk Sanat Müziğinin güzel bir sanatçısıydı. 1960'dan sonra sahne şovu ve eylemleri ülke açısından tehlikeli olmaya başladı. Bir aile düşünün erkek çocukları 12 yaşında olan ve beraber seyrediyorlar. O çocuğun kafasında nasıl sorular olabilir? Ben otuz sene evvel ''Tehlikeli bir gidişattır.'' dediğimde ve bu tehlikeden bahsederken ''Zeki Müren'e böyle diyorsun ama sen de sanat için soyundun.'' diyerek bir dergiye çaresizce bakışımı kapak ettiler. O yıllarda tavır koydum. Ülkemizde belirli bir zaman sonra gerek ses gerek yapısal olarak bunun kötü örnekleri çıktı.

''LGBT BAYRAĞI AÇAN ADAM KENDİNİ EKSİK HİSSEDENDİR''



Bu bir provakasyondur. LGBT bayrağı açan adam kendini eksik hissedendir. Voleybolcu kızlarımız büyük bir başarı kazandılar. Sevinçlerini Erik Dalı oynayarak kutladılar. Megastar çıkıp bir göz kırptı. Erik Dalı'nın bestecisi Ömer Faruk Bostan'dır. Onu kimse megastar kadar tanımaz. Üzümünü yiyip bağını sormamak ayıptır. Ayrımcılığı kim yapıyor? Önce aidiyet önemli. Bu vatan bizim. Konuşursam şöhretime zarar gelir demek yaşadığın vatana ihanettir. Bunun için mücadeleye devam.