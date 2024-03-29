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29 Mart 2024 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 13:08:00

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarılacak

Kaynak: AA

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Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sanatçı kadir inanır yoğun bakım
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