Sanat için rampa

Doğuştan el ve ayaklarında güçsüzlük olan Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Alperen Güven (15), yıl sonu sergisi için 2 ayrı eser hazırladı. Okul yönetimi, aralarında Güven'in eserlerinin de olduğu çalışmaları Çifte Minareli Medrese'de sergilemeye karar verdi. Medresenin fiziki yapısı nedeniyle eserlerini sergide görme fırsatı bulamayan Güven, bu durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çifte Minareli Medrese'den sorumlu Şube Müdürü Erkin Tokgöz ile görüştü. Görüşme sonrası Güven'in sergiyi görebilmesi için tarihi medreseye seyyar engelli rampası yapıldı.

'ENGELLİLER İÇİN İYİ OLDU'

İki günde tamamlanan rampa sayesinde sergiyi gezen Alperen Güven, "Doğuştan el ve ayaklarımda güçsüzlük olduğu için yürüyemiyor ve bazı hareketleri yapamıyorum. Akülü sandalye kullanıyorum. Rampa sadece benim için değil; engelliler için iyi oldu" dedi.