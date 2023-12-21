Sanat dünyası Filistin için tek yürek! "Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri gerçekleşti

"Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapılan program, TRT Müzik ekranında canlı yayında izleyiciyle buluştu.

Gazeteci Fulya Öztürk ile gecenin açılışında sahneye çıkan sanatçı Yavuz Bingöl, hazırladığı metni okudu.

Bingöl, "Yeryüzünde çocukların ölümünden daha yürek burkan bir şey var mıdır? Bir can dünyaya getiren bir annenin ölümünden daha yürek burkan bir şey var mıdır? Gazze'de ölen çocukların ve annelerin yanında olmak için Gazzeli olmaya gerek var mıdır? Sadece insan olmak yeterli değil midir? Yaşanan bunca ölümü, acıyı, gözyaşını görmezden gelmek, insanlık tarihinin bütün değerlerinin inkarı anlamına gelmez mi? Neye inanıyorsanız inanın, dört kitapta da bu zulüm, günah değil midir?" dedi.

Gazze'de 75 gündür yaşanan insanlık dramına şahit olunduğunu, aslında buna 75 yıldır şahitlik ettiklerini belirten Bingöl, şunları kaydetti:

"Kimi evinde canlı yayınlarda toprağa düşen cansız bedenleri izliyor, kimi köşesinde kalem oynatıp bu acıyı yazıyor. Diğeri bir şiire döküyor bu utancı, öteki bu tarifsiz acının şarkısını söylüyor, türküsünü yapıyor. Yarın bir başkası da filmini çekecek. Biz karanlığa ve esarete mahkum olanlardan değiliz. Biz gerçeği gören ve anlatanlarız. Biz bu acıyla yüzleşen ve özgürleşenleriz. Gazzeli çocuklar ve annelerimiz, sizler için daha fazlasını yapamadığımız için bizi affedin. Şair der ki 'Dünyanın cesur ulusları yoktur, cesur insanları vardır.' Güzel ülkemin cesur insanları, hepiniz hoş geldiniz."

"ACİLEN İNSANİ ANLAMDA ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR"

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklama yapan Murat Kekilli, vicdan sahibi pek çok sanatçının geceye geldiğini söyleyerek, "Halktan da büyük bir teveccüh var, onlar da bu geceye katılıyor. Tabii bu savaş bize yeniden vicdani, insani sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bu açıdan bakıldığında duyarsız kalmamamız gerekiyor." dedi.

İnsani anlamda herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu ve Gazze'deki katliama bütün dünyadan tepkilerin geldiğini belirten Kekilli, "Oradaki insanları, ölen çocukları, bebekleri görüyorlar ve duyarsız kalmıyorlar. Sanatın içinde de çok duyarlı insanlar var, siyasetin, sporun içinde de çok duyarlı insan var. O insanları görünce hakikaten umutlanıyorum." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara bütün dünyanın topyekun karşı koyması gerektiğine işaret eden Kekilli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zulüm bitecek. Ama bu savaş çok kötü yıprattı bizi. Yani insanlığımızı çok kötü sorgulattı bize, çok üzdü bizi. Çok derinden üzdü, öyle böyle değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum, önüme düşen videoları görünce, hiçbir dilde bu yapılan kötülüğün karşılığı yok. Savaş bu kadar alçalmamalıydı. Dünyadaki savaşlar tarihine bakıyorum, hiç bu kadar alçalmamış bir savaş, hiçbir onuru yok bu savaşın. Zerre onuru olmayan bir savaşa dönüşmüş vaziyette. En çok da o koyuyor insana, beni çok üzüyor. Savaşın bir hukuku vardır, olmalı da zaten. Kadınlara dokunulmamalı, yaşlılara dokunulmamalı, tarlada çalışana dokunulmamalı, bebeklere zaten dokunulmamalı, onu söylemeye bile gerek yok. Oraya kadar indirgendiyse eğer bu olay, hakikaten insanlığımızın başı çok büyük dertte. Hepimizin başı çok büyük dertte. Acilen insani anlamda çözüm bulmamız gerekiyor. Statümüz ne olursa olsun, önce insan olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekiyor."

"UNUTTURMAMALIYIZ ÇÜNKÜ DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"

Okan Bayülgen de çok değerli ve önemli bir gece olduğunu belirterek, "Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada bütün sanatçıların bir araya gelmesi önemli." dedi.

Gecede sahneye çıkıp birkaç cümle söyleyeceğini ifade eden Bayülgen, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Buse Doğan ise savaşın başlamasından itibaren sosyal medya hesaplarında birçok paylaşımda bulunduklarına işaret ederek, "Bugün böyle toplu bir şekilde hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımla birlikte sesimizin daha çok yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Yavuz Bingöl'e teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

"Biz Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle de dile getiriyoruz. Bugün en iyi yaptığım işle onların yanında olacağım için, destek olacağım için de aynı zamanda çok mutluyum. Hiçbir toprak parçası veya herhangi bir siyasi emel, insan canından asla kıymetli değil. Masum bebekler, çocuklar ve sivil halk katledilirken insanın canının yanmaması mümkün değil. Bunu görmemek ve buna ses çıkarmamak da bence suça ortak olmaktır. Ne yazık ki Gazze'de yaşananlar insanlık onuruna da ters, savaş ahlakına da ters. Dilerim ki en yakın zamanda biter ve 2024'te savaşa dair bir şey duymayız."

ÜNLÜ SANATÇILAR GAZZE İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra siyaset, sanat, spor ve medya dünyasından pek çok kişinin katıldığı programda, Filistinli çocuklar da sahneye çıkarak şiir okudu.

Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl, geceye katılan sanatçılar arasında yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yücel Arzen, Abdulhamit Gül, Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan, Uğur Işılak, Sabahat Akkiraz, Coşkun Başbuğ, Sibel Taşçıoğlu, Fatih Kısaparmak, Murat Ünalmış, Mohombi ve Paco Pena da geceye video mesaj göndererek katıldı.

Ayrıca Ayşegül Pehlivanlar, Ali Cengiz, Ali Öztürk, Aysel Özgan, Bediha Taçyıldız, Berfin Altan, Bülent Korkmaz, Buse Tosun Çavuşoğlu, Çağla Baş, Elif Berra Gökkır, Emre Kutalmış Ateşli, Ezgi Başaran, Evin Demirhan, Mehmet Sami Saraç, Merve Dinçel, Merve Nur Eroğlu, Meryem, Betül Çavdar, Mete Gazoz, Muhammed Yıldırmış, Taha Akgül, Cevat Karagöl, Reyhan Yılmaz ve Sena Can'ın da aralarında bulunduğu milli sporcuların "Ben de oradayım, Gazzeli masum çocukların yanındayım." dedikleri video kayıtları gösterildi.

Programın tüm bilet ve SMS geliri, Sanat Hayattır Derneği tarafından Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.