Kılıçlı katilin annesi avukatlıktan çekildi

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18 Kasım 2021 Perşembe 08:16:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 08:16:00

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu. Oğlumu savunamam

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Mimar Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, ‘bir anne, bir kadın ve bir avukat' olarak konuştu.

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım'da hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa etti. Avukat Yomralıoğlu, yazılı açıklamasında, "Oğlumu savunacak değilim. Zira yaşananların savunulacak bir yanı yok" ifadesini kullandı.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Avukat Yomralıoğlu, şöyle devam etti: "Evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Hayatının baharında gencecik bir kız benim oğlumun eylemi nedeniyle son nefesini vermişken 'Ben oğlum elini kolunu sallayarak gezsin' diyemem, isteyemem. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım."

Avukat anne, eşiyle boşanmasının ardından oğlunun tüm ısrarlarına rağmen kendisiyle yaşamayı reddettiğini söyledi. 3 yıldır oğluna hasret olduğunu belirten Yomralıoğlu, "Göktuğ'un babasıyla oğlumun durumu ve hayatı ile ilgili bilgi almak amacıyla her gün görüşüyordum" dedi. Oğlunun uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar verdiğini öne süren Yomralıoğlu, "Göktuğ'un birine zarar verme ihtimali bir kez dahi aklıma gelmedi. Çocuğumun evini görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim, gerekirse kolluk kuvvetleriyle de olsa tedavi görmesini sağlardım" şeklinde konuştu.

AKIL HASTANESİ TALEBİNE RET!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise zanlının iki üniversite okumasını ve ifadesinde "Hiçbir hastalığım yok" sözleri oldu.

Etiketler : İstanbul Ataşehir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı katil zanlısı Başak Cengiz Can Göktuğ Boz
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