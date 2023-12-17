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17 Aralık 2023 Pazar 22:33:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 22:33:00

Samsunlu sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Samsunlu sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Termeli hemşehrimiz sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'a yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Etiketler : SamsunluEr AbdulsametDuran trafikkazası
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