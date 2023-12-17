Samsunlu sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Samsunlu sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Termeli hemşehrimiz sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'a yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
- Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
- Iğdır'daki 9 köyde okullar tatil
- 52 yaşındaki kadın 12. kattan atlayarak intihar etti
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Kudüs'te hakikatin en yüce olduğu günleri hep beraber göreceğiz"
- Samsunlu sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti
- Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir"