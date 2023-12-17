Samsunlu sözleşmeli er kazada hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı olan sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Termeli hemşehrimiz sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'a yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.