Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor

Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarına Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurumları, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.

Yolların, kavşakların yenilendiği, çevre düzenlemelerinin yapıldığı, festival alanlarının hazırlandığı Samsun'da, TEKNOFEST'e katılacak konukların kentten memnun ayrılmaları hedefleniyor.

Festival yaklaşırken konaklama için oluşan talep de dikkati çekiyor.

Kentte, on bini Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar, 750'si misafirhaneler, 5 bini oteller olmak üzere, yaklaşık 16 bin yatak kapasitesinin olduğu belirtiliyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST hazırlıklarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikler için hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Dağlı, "Bu manada biz şehir olarak hazırız. Son rötuşlarımızı yapıyoruz. Otellerimiz buna kendilerini hazırladı. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, TÜRSAB yetkililerimiz hazırlıklarını yaptı. Çevre ve şehirle ilgili hazırlıklar yapılıyor." dedi.

Yarışma ve aktivitelerin yapılacağı alanların hazırlıklarının yanı sıra merkezde ve ilçelerde yapılan bilim merkezleri ile DENEYAP atölyelerinin inşasının da 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanacağını dile getiren Vali Dağlı, Samsun'a gelen misafirler için gezi rotaları belirlendiğini aktardı.

Dağlı, ulaşım ve konaklama için de tedbirler aldıklarını belirterek kente gelen tüm misafirlerin hayatlarını kolaylaştırmak için planlamalar yaptıklarını söyledi.

KENTTE KONAKLAMAYA TALEP BÜYÜK



TEKNOFEST nedeniyle kente ilginin yoğun olduğuna işaret eden Vali Dağlı, şöyle devam etti:

"İlgi çok çok iyi. Kente gelen hem paydaş kuruluşlarımız var ama asıl gelecek olan öğrencilerimiz, aileleri ve dışarıdan gelecek misafirlerimize dönük rezervasyonlar yapıldı. Biz bunun dışında tüm misafirhanelerimizi ayırdık. Kredi ve Yurtlar Kurumumuz ve okullarımızın pansiyonlarının tamamını ayırdık. Bunları rezerve olarak tutuyoruz. Planlamaları da yapıldı. Konaklamayla ilgili afaki bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz."

Konaklamayla ilgili büyük bir talep olduğunu vurgulayan Zülkif Dağlı, ziyaretçilerin bu konuda kendi tedbirlerini alarak rezervasyonlarını aylar öncesinde yaptırdığına da işaret etti.

"TEKNOFEST'E BİZ HAZIRIZ"



Festivale Samsun'daki tüm öğrencilerin katılmaları yönünde de planlamalar yaptıklarını bunun yanı sıra çevre iller başta olmak yoğun bir katılım beklediklerini anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'in çok yoğun bir şekilde talep göreceğini düşünüyoruz. TEKNOFEST'e biz hazırız. Başta Büyükşehir Belediyemiz, iki üniversitemiz, tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve tüm ilçe belediyelerimiz hepsi konuya angaje olmuş durumda. Tüm kamu kurumlarımız ve halkımızla birlikte bu hazırlığı yapıyoruz. Esnafımız da kendi hazırlıklarını yapıyorlar."

Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ise TEKNOFEST haftasında kentteki otel ve pansiyonların rezervasyonlarını tamamladığını, konaklama için çevre illerde de taleplerin arttığını ifade etti.