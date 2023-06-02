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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi
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02 Haziran 2023 Cuma 22:17:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 22:17:00

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Kaynak: AA

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 bin 75 sentetik ecza ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Canik ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 32 bin 75 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu C.E. jandarmaya götürüldü.

Etiketler : samsun canik sentetik ecza
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