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18 Mart 2024 Pazartesi 16:22:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 16:22:00

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi

Kaynak: AA

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 450 adet sentetik ecza ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Y.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Şahsın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : samsun uyuşturucu operasyon ilkadım
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