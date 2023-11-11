VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Parasını çalan şüphelileri aracıyla ezmişti... Gözaltına alınan Ukraynalı tutuklandı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
"Hamas güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiası yalanlandı
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen 9 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Türkiye, yapay zekada AB standartlarına uyumu "Ayna Komite" çalışmalarıyla sağlıyor
11 Kasım 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 15:30:00

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.

Etiketler : samsun operasyon uyuşturucu gözaltı
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Ölümden döndü

Ölümden döndü
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX