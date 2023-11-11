Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Bu adreslerdeki aramalarda, 158,7 gram esrar, 27,29 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, 2 esrarlı sigara, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, tabanca fişekleri ve tüfek kartuşları ele geçirildi.
Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca aranan 2 kişi de yakalandı.
- Parasını çalan şüphelileri aracıyla ezmişti... Gözaltına alınan Ukraynalı tutuklandı
- İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
- "Hamas güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiası yalanlandı
- Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
- Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı
- "Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz"