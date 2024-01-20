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Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
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20 Ocak 2024 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 16:26:00

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Kaynak: AA

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu mmaddeler ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu gözaltı Samsun operasyonu
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