Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu mmaddeler ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
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