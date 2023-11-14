Samsun'da sır ölüm!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu.

Orta Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tuvaletinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekici'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

