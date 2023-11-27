Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kaynak: AA
Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatı parçalarının elektrik direklerine çarpması sonucu teller koptu.
Elektrik hatlarındaki hasar giderilene kadar ilçenin bazı bölgelerine enerji verilemedi.
Kaymakam Hakan Köksal, bölgede incelemelerde bulundu.
Akyazı Mahallesi'ndeki Abdioğlu Camisi'nin minaresinde de şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.
- Erdinç Gülener: Terörist olan tabi ki İsrail
- Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
- İsrail'in Gazze katliamı... "Uluslararası camia üzerine düşeni yapmalı"
- "Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu genelgeye yönelik iddialar yalanlandı
- İstanbul'da DEAŞ operasyonu
- Haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı