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21 Eylül 2023 Perşembe 10:44:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:44:00

Samsun'da korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs takla attı

Kaynak: İHA

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Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu takla attığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde saat 06.45'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salih Seyhan'ın kullandığı, Samsun'dan Çarşamba ilçesine fındık toplamaya giden mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 55 AEN 173 plakalı minibüs sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Spot samsun kaza
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