İlk kez konuştu

İbrahim Zarap, dün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

ŞİDDET GÖREN KADIN KONUŞTU

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından ilk kez konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.