Samsun'da 'Çengel-6' Operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
Samsun'da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik "Çengel-6" operasyonu düzenlendi.
Kaçak/Sahte Alkol Üretimi için kullanılan Etil Alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1️⃣ Ton 5️⃣6️⃣ litre Etil Alkol ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
Vatandaşımızın Can Güvenliği ve Sağlığı İçin Alkol Kaçakçılarına ve Sahte Alkol Üretimi Yapanlara... pic.twitter.com/FSCPEIFsWs
Atakum ilçesinde yapılan operasyonda bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildi.
Yerlikaya paylaşımına, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" notunu düştü.
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