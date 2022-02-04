Samsun'da Atatürk heykeline saldıranların ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi, polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin olay esnasında alkollü oldukları, uyuşturucudan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ALKOLLÜYDÜK

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı.

Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti.

Akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin olay gecesi sabaha kadar birlikte içki içtiklerini, olayı yaparken de alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin anıta saldırısıyla ilgili yapılan araştırmada olayın her hangi bir siyasi boyutunun olmadığı ortaya çıktı.

Kuzen oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı.

NE OLMUŞTU!

Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'nda yer alan Onur Anıtı'na çirkin saldırıyı düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı. Atatürk Parkı'na dün sabah gelenler anıttaki atın ayak kısmına bağlanmış bir halat olduğunu gördü.

İhbar üzerine harekete geçen polis, anıt ve çevresinde güvenlik kamerası, görgü tanığı, parmak izi araştırması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, Onur Anıtı'na çıkarak bağlı bulunan urgan ve çelik halatı keserek delil torbasına koydu.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da parka gelerek bilgi aldı. Samsun Valiliği'nin yaptığı açıklamada,

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk Anıtı'na yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır.

Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.