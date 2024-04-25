Samsun'da 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.