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Samsun'da 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi
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25 Nisan 2024 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 16:36:00

Samsun'da 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

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Samsun'da polis tarafından, doldurulmuş makaron sigara, gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 2 bin 620 adet doldurulmuş makaron sigara, 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : samsun kaçakçılık sigara
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