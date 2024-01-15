Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı

Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Ordu çevreleri ile Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, rüzgar şiddetinin 50 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.