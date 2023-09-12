Samsun Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: 2024'ün ilk aylarında hizmete girecek
Kaynak: IHA
Samsun'a ve Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin 2024 yılının ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.
Samsun'a ve Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesinin 2024 yılının ilk aylarında hizmete girmesi planlanıyor.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımlarıyla 2024 yılının ilk aylarında hizmete açılması planlanan 305 bin metrekare kapalı alanıyla Samsun'a ve Karadeniz Bölgesi'ne hizmet verecek bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin son durumu ve gelişmelerine ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
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