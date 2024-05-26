Şampiyonluk kehaneti tutmadı!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe'nin de şampiyon olacağını iddia etmişti. Güven, sarı-lacivertlilerin ligin son haftasında kazanacağını ve Galatasaray'ın ise Konyaspor'a yenileceğini iddia etmişti.

"KARTLARIM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINI SÖYLÜYOR"

Fenerbahçe'nin 2 yıl üst üste şampiyon olacağını söyleyen astrolog Güven, bir canlı yayınında, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yapmıştı.

MERAL GÜVEN YANILDIĞINI AÇIKLADI

Bugün gerçekleşen maç ile sarı-kırmızılıların, Konyaspor'u mağlup etmeleri üzerine tahminleri doğru çıkmayan Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yanıldığını açıkladı.

Güven, tahminlerinin yanlış çıkması üzerine sosyal medyada tepki topladı. Danışanları ise Güven'e olan randevularını iptal ederek tepki gösterdi.