Şampiyonluk kehaneti tutmadı... Astrolog Meral Güven'e randevu şoku!
Astrolog Meral Güven, haftalardır Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına yönelik ısrarlarını yeniliyordu. Galatasaray'ın Konyaspor'u mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk yaşamasının ardından Meral Güven'in tahminleri tutmadı. Bunun üzerine Güven'in danışanları randevularını tek tek iptal etti.
Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın yanında Fenerbahçe'nin de şampiyon olacağını iddia etmişti. Güven, sarı-lacivertlilerin ligin son haftasında kazanacağını ve Galatasaray'ın ise Konyaspor'a yenileceğini iddia etmişti.
"KARTLARIM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINI SÖYLÜYOR"
Fenerbahçe'nin 2 yıl üst üste şampiyon olacağını söyleyen astrolog Güven, bir canlı yayınında, "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hâlâ daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor." açıklaması yapmıştı.
MERAL GÜVEN YANILDIĞINI AÇIKLADI
Bugün gerçekleşen maç ile sarı-kırmızılıların, Konyaspor'u mağlup etmeleri üzerine tahminleri doğru çıkmayan Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yanıldığını açıkladı.DANIŞANLARI RANDEVULARINI İPTAL EDİYOR
Güven, tahminlerinin yanlış çıkması üzerine sosyal medyada tepki topladı. Danışanları ise Güven'e olan randevularını iptal ederek tepki gösterdi.