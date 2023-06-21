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21 Haziran 2023 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:34:00

Şampiyonluk için iyileşmek istiyor

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Sakarya'da yaşayan Milli wushucu Zeynep Makbule Akyüz dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiği için 5 aydır minderden uzak kaldı.

Sakarya'da yaşayan Milli wushucu Zeynep Makbule Akyüz dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiği için 5 aydır minderden uzak kaldı. Dünya ve Avrupa şampiyonu Akyüz, bir aylık fizik tedavi sürecinin ardından Çin ve ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. 23 yaşındaki milli wushucu Zeynep, "Uzun zaman sonra yine dünya şampiyonluğunu hedefliyorum" dedi.

Etiketler : Şampiyonluk Sakarya Zeynep Makbule Akyüz
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