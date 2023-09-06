Şampiyonların hastanesi

Veliefendi Hipodromu'ndaki bin 500 yarış atı için TJK bünyesinde İstanbul Yarış Atları Hastanesi kuruldu. Paha biçilemeyen atlar bu hastanede tedavi ediliyor.

İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen atlar, burada tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulduktan sonra yarışlara hazırlanıyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesindeki bin 500 adet Safkan İngiliz ve Arap atlarının tedavisi, ameliyatı ve rutin sağlık kontrolleri, Veliefendi Hipodromu'nda bulunan hastanede gerçekleştiriliyor.

Günde yaklaşık 200 atın tedavi ve kontrollerinin yapıldığı hastaneye getirilen yarış atları burada veteriner hekimler tarafından gerekli müdahale ve ameliyatların ardından sağlıklarına kavuşturuluyor. Hastanede, röntgen, acil müdahale, ultrason, radyoloji, yoğun bakım, ilaç deposu, eczane ve laboratuvar yer alıyor.

Ayağındaki kırık nedeniyle İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki tayın ameliyat süreci görüntülendi. Baş Veteriner Hekim Hülya Hartoka ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta ilk önce uyandırma odasına alınan taya anestezi uygulandı. Anestezinin etkisini göstermesini bekleyen ekip, aniden yere düşmesini önlemek istediği atı tutarak ayakta tutmaya çalıştı. Bir süre sonra uyutulan tay, vinç yardımıyla ameliyathaneye götürülerek operasyon masasına yatırıldı. Veteriner Hekim Hartoka tarafından yapılan ameliyatta tayın bacağındaki kemikte bulunan kırık, artroskopi yardımıyla tedavi edildikten sonra operasyon bölgesine dikiş atılıp atın bacağı bandajlandı. Daha sonra vinç yardımıyla uyandırma odasına alınan tay, uyandırıldıktan sonra görevlilerce ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi. - "Hastanede 7 gün 24 saat hizmet veriliyor" Hartoka, hastanede 7 gün 24 saat her türlü tedavinin yapıldığını belirterek, atların sadece tedavi için değil kontrol için de buraya getirildiğini söyledi. Ameliyatını gerçekleştirdiği 2 yaşındaki tayın idmanda aksadığı için getirildiğini anlatan Hartoka, tayın bacağındaki hassasiyeti tespit ettikten sonra operasyona karar verdiklerini ifade etti. Hartoka, başarılı bir operasyonun ardından atın sağlığına kavuşturulduğunu dile getirdi. Türkiye Jokey Kulübüne ait 10 hipodrom, 1 idman merkezi ve 7 hara ve aşım istasyonunun bulunduğunu belirten Hartoka, "10 hipodromda yer alan 10 yarış atı hastanesinde uluslararası standartlarda görüntüleme teknikleriyle teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca İstanbul Yarış Atı Hastanesi'nde ileri görüntüleme teknikleriyle MR cihazıyla da hizmet verilmektedir. " dedi.