Depremzedelere 3 öğün yemek ve temel yaşam malzemelerinin de tedarik edildiği çadır kentte, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Çadır kentte kalan Melek Suadiye, yaptığı açıklamada, depremde evlerinin yıkıldığını ve aynı aileden 5 kişiyi kaybettiklerini belirterek, kalacak yerleri olmadığını için çadır kente yerleştiklerini söyledi.

Böyle bir afete daha önce rastlamadıklarını dile getiren Suadiye, depremzedelere yapılan yardımlar için yetkililere teşekkür etti.

Çadır kentte görevli rehber öğretmen Oğuz Kapan da depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek için görevlendirildiklerini belirterek, çocuklara eğlenceli anlar yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 900 depremzedenin kaldığı çadır kent, dronla görüntülendi.