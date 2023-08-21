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21 Ağustos 2023 Pazartesi 07:59:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 07:59:00

Salıncak tutkunu kedi Müezza. İki saatte bir parka gidiyor

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Kedi sevmezken tüm gününü kedisine adayan birine dönüşen 62 yaşındaki Tahsin Tepe "İki saate bir parka gitmezsek Müezza bana küsüyor" dedi.

Erzurum'da, gençlik yıllarında yetiştirdiği güvercinlerini yediği için kedilere antipati duyan emekli komiser Tahsin Tepe, çocuklarının sahiplendiği "Müezza" adlı kedisinin salıncakta sallanması için her gün defalarca parka gidiyor. Kedi sevmezken tüm gününü kedisine adayan birine dönüşen 62 yaşındaki Tahsin Tepe "İki saate bir parka gitmezsek Müezza bana küsüyor" dedi.

Etiketler : Salıncak tutkunu kedi Erzurum Müezza
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