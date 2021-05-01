Salgının gölgesinde 1 Mayıs

Bugün işçi bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...



AA'nın haberine göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçiler, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı alanlarda kitlesel olarak kutlayamayacak.

Türk-İş, kutlama programı kapsamında 1 Mayıs Bildirisini il temsilcilikleri basın toplantısı ile açıkladı. Bildiriler örgütlü iş yerlerinde okundu. "Yaşasın 1 Mayıs" sloganıyla hazırlanan afişler, sendika ve iş yerlerine asıldı. Sosyal medyada #heryerdebirlikteyiz etiketiyle hafta boyunca sorunlar ve talepler dile getirildi.

Hak-İş, 1 Mayıs programını 26 Nisan-1 Mayıs arasına yaydı. Bu kapsamda taleplerinin yer aldığı 1 Mayıs Bildirisi yayımlandı, 81 il temsilcisiyle çevrim içi toplantı yapıldı.

Memur-Sen, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile "Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı" konulu uluslararası kongre düzenledi.

DİSK ve KESK daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ortak program düzenledi. "Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs" sloganıyla çeşitli etkinlikler organize eden iki konfederasyon, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak andı.

Türkiye Kamu-Sen ise 81 ilde yaptığı basın açıklamasıyla 1 Mayıs'ı kutlayıp, çalışanların sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

ANITA ÇELENK BIRAKILDI

HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri altında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu, hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMELRİ ALINDI

Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, meydana çıkan yolları bariyerler ile kapattı.