Salgın iddiaları toplumun moralini hedef alıyor! Dezenformasyon virüsten hızlı yayılıyor

Sosyal medyada felaket bölgesinde salgın hastalık başladığı, bölgeyi terk etmek gerektiği, depremden kurtulanların salgından öleceği gibi çeşitli iddialara rastlanıyor.

Bir takım içeriklerin, sağlık ya da siyasetle bağlantılı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı ve yayıldığı görülüyor. Konu hakkında çeşitli haberler bulunuyor.

DEZENFORMASYON VİRÜSTEN ÇABUK YAYILABİLİR

Her felaketten sonra salgın hastalık riski oluşur. Halk sağlığını korumak için başta bu ihtimale karşı tedbir almak, en kısa zamanda da bu riski ortadan kaldıracak hızlı adımlar atmak gerekir.

Hız, sadece salgın ihtimalini ortadan kaldıracak hayati rolü açısından değil, salgın hastalık iddiasını yayarak halkın psikolojisini etkileyecek dezenformasyonu bitirmesi bakımından da önemlidir. Kaldı ki dezenformasyon virüsten çabuk yayılabilir.

Bu noktada tekrar edelim: Doğru ya da yanlış bir bilginin yayılma hızı, saniyelerle ifade edilir. Salgına neden olabilecek bir virüsün yayılması ise zaman alabilir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş'ın Kovid-19 salgınıyla ilgili bir görüşü, bu duruma bir örnek.

Topbaş, "Salgın Çin'den ilk 31 Aralık 2019'da bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, resmi kayıt olarak 11 Mart 2020'de pandemi ilan etti. Yani virüs Çin'den çıktı, tüm dünyayı fiziksel olarak 70 günde etkisi altına aldı. Bilgi ise tam tersine 7 saniyede tüm dünyaya yayıldı" diyor.

GÖREV RESMİ KURUMLARIN

"Salgın başladı" iddiası, dolaşıma sokulduğu anda yanlış bile olsa, mevcut şartlarda yaşarken hemen ikna olunacak bir bilgi. Bunun için de salgın hastalık iddiası hızla yayılıyor ve halk sağlığını etkiliyor. Yarattığı korku, endişe ve panik havasıyla toplum psikolojisine zarar verebiliyor. O halde ruhsal tahribatın daha da büyümemesi için ne yapmak lazım?

Kitle iletişiminin, dolayısıyla bilgi yayılımının bu denli hızlandığı günümüzde dezenformasyonla mücadele için yapılacak ilk şey belli. Doğru bilgiyi, en hızlı şekilde, sivil toplumla paylaşmak. Toplumu sağlıklı kalması için doğru yönlendirmek ve desteklemek. Bu görevler de öncelikle resmi kurumlara düşüyor.

Afet bölgesinde sürveyans (takip) sistemi işliyor, halk sağlığı uzmanları aktif, olası salgında durumu gözlemlemek ve sorunu en aza indirmek üzere çalışıyorlar. Bölgede salgın hastalık riskine karşı halk sağlığı çalışmaları yürüten Sağlık Bakanlığı, bir de bilgilendirme sitesi açtı.

Toplum, siteyi takip edebilir. Medya ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar izlenebilir. Salgın hastalık riskinin gerçekleşmemesi için afet bölgesinde zorlu koşullarda yapılan çalışmalara, çıkan sonuçlara ve beliren ihtiyaçlara yönelik dayanışma sağlanabilir.