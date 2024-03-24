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24 Mart 2024 Pazar 12:34:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 12:34:00

Saldırı hazırlığındaydılar! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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