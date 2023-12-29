VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi ve teknolojide bu yıl imzalanan uluslararası anlaşmalar yeni işbirliklerine kapı araladı
İsrail ordusu Han Yunus'taki işgalinin kapsamını genişlettiğini duyurdu
"Gemi sanayimiz, ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır"
Mescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmü
"2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz"
YTB, 2023'te dünya genelinde yüzlerce projeye imza attı
29 Aralık 2023 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 11:53:00

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani'yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT'in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SALDIRILARI İTİRAF ETTİLER

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'deki DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi" dedi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı emniyet genel müdürlüğü deaş ali yerlikaya
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX