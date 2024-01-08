Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2024
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bEPwCEmwhS
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