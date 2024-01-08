Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.