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08 Ocak 2024 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 11:31:00

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg
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