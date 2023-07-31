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31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:47:00

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Etiketler : barış pınarı bölgesi pkk terörist
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