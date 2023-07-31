Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/1tOdZsDupB
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