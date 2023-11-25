Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin silahlı saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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