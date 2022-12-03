Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.



Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vrSssyW6hr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022