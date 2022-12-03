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03 Aralık 2022 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 11:55:00

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler : msb terörist komando
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