Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vrSssyW6hr
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