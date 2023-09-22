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22 Eylül 2023 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 09:49:00

Saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist saldırı
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