Saldırı hazırlığındaki 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı... pic.twitter.com/wsFnaLBpcZ
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:
Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.