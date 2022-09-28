Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/sMqIT2Go1F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2022