Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i... pic.twitter.com/ktV4U64FnC
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi.
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