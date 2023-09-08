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08 Eylül 2023 Cuma 13:41:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 13:41:00

Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk tünel terörist
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