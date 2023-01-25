VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hudut Kartalları'ndan geçit yok
"Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz"
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak
EYT düzenlemesi Meclis'te
Berlin'de grev nedeniyle uçuşlar iptal oldu
Instagram'da ‘rahatsız etmeyin' dönemi
Eğitimsiz çocuk kalmasın
Eşe boncuklu destek
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
EYT dahilindeki prim borçları yapılandırılamayacak
Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek
Pentagon, Ukrayna için top mermisi üretimini yüzde 500 artıracak
Rusya Münbiç'teki askeri havaalanına konuşlandı
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Kapadokya'da turizme açılacak Manastır Vadisi'ndeki çalışmalar sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Elon Musk'a çağrı
"Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor"
Bakan Nebati'den AK Parti Grubu'na ekonomi sunumu
Bakan Yanık: Tip 1 diyabetli çocukların desteklenmesini ulusal programa dönüştürdük
Bakan Kurum'dan kuraklık açıklaması
25 Ocak 2023 Çarşamba 14:51:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 14:51:00

Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : fırat kalkanı barış pınarı terörist
Hilal Altınbilek kazaya karıştı

Hilal Altınbilek kazaya karıştı
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Babama kırgınlıklarım var
Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ 'Aile'sine yarın kavuşuyor
Çağatay'ın şapkası mı?

Çağatay'ın şapkası mı?
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Karne hediyesi

Karne hediyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX