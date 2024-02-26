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26 Şubat 2024 Pazartesi 18:22:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 18:22:00

Sakız kutularında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul Esenler'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sakız kutularında 2 kilo 366 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklikleri belirlenen şüpheliler K.A.A. ile M.Ü'nün adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde sakız kutularına gizlenmiş 37 parça paket halinde 2 kilo 366 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 2 cep telefonu ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A.A. ile M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu İstanbul Esenler polis tutuklama
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