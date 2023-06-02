VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den 'nükleer' açıklaması... "Yeni bir döneme giriyoruz"
Zelenski'den NATO açıklaması... "Bu savaş sürerken üye olamayacağımızı anlıyoruz"
Manisa'da sosyal konutlar teslim ediliyor... "Reis'e çok teşekkür ederim"
Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü... İETT şoförü fren yerine gaza bastı
Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
Sakız Adası açıklarında gemi kazası... Ekipler bölgeye sevk edildi
02 Haziran 2023 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 18:17:00

Sakız Adası açıklarında gemi kazası... Ekipler bölgeye sevk edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen paylaşımda, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : sakız adası gemi kazası sahil güvenlik
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Barıştılar

Barıştılar
Önce tatil sonra dizi

Önce tatil sonra dizi
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Patili dostuyla söyledi

Patili dostuyla söyledi
Tan ikiledi

Tan ikiledi
İlham kaynağı arabesk

İlham kaynağı arabesk
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX