VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
Başkan Erdoğan 'Kapımız açık' demişti! Özgür Özel yüz yüze görüşeceklerini açıkladı
Katar'dan 'Gazze' mesajı: Türkiye'nin rolü çok önemli
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı
BM: Gazze'de nüfusun yüzde 70'i gençlerden oluşuyor
Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
17 Nisan 2024 Çarşamba 18:47:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 18:47:00

Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakarya, mart ayında 711 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının "Faaliyet İllerine Göre İhracat" rakamlarına göre kentten, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15, şubata göre yüzde 9,7'lik düşüşle 711 milyon dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

Sakarya'nın, bu alanda martta 9'uncu il olarak toplam ülke ihracatına yüzde 3,1 oranında katkı sunduğu anlatılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de geçen ay Sakarya'dan yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve iklimlendirme sanayisinin başı çektiği aktarıldı.

Açıklamada, Sakarya iş dünyasının, serbest bölgeler dahil dünyanın 123 noktasına dış satım yaptığı, ihracatta başı çeken ülkelerin Fransa, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık olduğu kaydedildi.

"ARTIK ÜRETİMLE KURULAN HAKİMİYET DAHA DA ÖNEM KAZANDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, düşüş eğiliminde olan performansla mart ayını, 711 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını belirtti.

Altuğ, geçen yılın mart ayına göre 64 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdiklerine işaret ederek "Okyanus aşırı ülkelerde artış kaydettik. Yine geçen yıla oranla 25 kalem sektörden 15'inde ihracatımızı artırdık. Özellikle fındık ve mamulleri, yaş meyve-sebze, süs bitkileri gibi tarımsal ürünler ile maden sektörümüzde yükseliş söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ülkede ihracat birim fiyatlarının 1,41 dolara ulaştığını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Çok üretmek tabii ki önemli ancak katma değerli, kg/fiyat değeri yüksek teknolojik üretim için de gerekli hamlelere ağırlık vermeliyiz. Artık üretimle kurulan hakimiyet daha da önem kazandı. Bu doğrultuda ülke olarak üretim kabiliyetimiz gelişime açık yönlerimizi telafi edecektir. Hep birlikte durmadan üretime devam. Nitelikli Türk menşeili ürünlerin dünya pazarında yer alması için emek veren, üreten Sakarya iş dünyamıza teşekkür ediyorum."

Etiketler : Sakarya ihracat Mart
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX