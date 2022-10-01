Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sakarya'daki operasyonda 3 terör şüphelisi yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortak operasyon düzenledi.
Hedefte, Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan şüpheliler vardı.
DEAŞ terör örgütü içinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılan 3 kişi, sahte kimlikle yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen 2 zanlı tutukladı, 1 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı.
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