Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

D-100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon ile Berat Velioğlu idaresindekiotomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak Velioğlu ve aynı araçtaki Mehmet Can Yelken, ağır yaralandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yelken ise burada yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.