Sakarya'da deprem iddialarına AFAD'dan yalanlama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra sosyal medyada, "tsunami tehlikesi" olduğu yönünde yanlış bilgilerin yer aldığı dile getirdi.

Tsunaminin, daha çok denizlerde meydana gelen depremler sonrasında ortaya çıkan bir tehlike olduğunu, yine karadan yaklaşık 100 kilometre içeride olan depremlerde de zaman zaman tsunami tehlikesinin oluşabildiğini aktaran Tatar, "Bu konuda, Türkiye'de tsunami erken uyarıyla ilgili sorumlu kuruluş, AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'dir. Onlardan gelen herhangi bir tsunami uyarısı yok. Dolayısıyla bu iki büyük depremden sonra deprem bölgesine yakın olan Doğu Akdeniz bölgesindeki kıyısı olan kentlerimizi etkileyecek herhangi bir tsunami etkisinin olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

Depremin olduğu bölgenin, Türkiye'deki en karmaşık fay sistemlerinin bulunduğu bir bölgeye karşılık geldiğini, burada birbiriyle bağlantılı birçok aktif fay hattının olduğunun bilindiğini ifade eden Tatar, "Bugün iki büyük depremle birlikte aslında çok büyük boyutlu, bölgesel, katastrofik bir depremle karşı karşıya kaldık" dedi.