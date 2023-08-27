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27 Ağustos 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 12:30:00

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA

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Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.

Etiketler : sakarya deniz yasak
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